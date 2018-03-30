Beyşehir’e yeni emniyet binası

Beyşehir'e
Selçuklu mimarisi
ile yeni Emniyet
Müdürlüğü hizmet
binası yapılacak.
Beyşehir Belediye
Başkanı Murat Özaltun,
Selçuklu mimarisi ile
inşa edilecek olan yeni
hizmet binasının plan
projesinin tamamlandığını
bildirdi.
Beyşehir'de, dönemlerinde
birçok kamu kurumunun
yeni hizmet binasına
kavuştuğunu belirten
Özaltun, İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nün de önümüzdeki
süreçte yeni mekanına
kavuşacağını söyledi.
Özaltun, Beyşehir'in çehresinin
bu dönemde gerek Beyşehir
Belediyesi, gerek Konya
Büyükşehir ve hayata geçirilen
devlet yatırımlarıyla sürekli
gelişip değiştiğini belirterek
"Beyşehir, son dönemde sürekli
gelişen, değişen ve büyüyen bir
trend içerisinde. Yeni yatırım
ve projelerin de devreye girmesiyle
Beyşehir hak ettiği, özlem
duyduğu noktaya inşallah yakın
zamanda gelecek. Biz buna
yürekten inanıyoruz" dedi.
Özaltun, Beyşehir Belediyesi
Kültür ve Yaşam Merkezi'nin
karşısındaki "at çiftliği" olarak
bilinen alanda inşa edilecek
yeni hizmet binası projesinin
tamamlanmasının ardından
yakında ihale edilerek yapım
çalışmalarına başlanacağını
vurguladı.