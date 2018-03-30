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Beyşehir’e yeni emniyet binası

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Beyşehir’e yeni emniyet binası
Beyşehir'e Selçuklu mimarisi ile yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılacak. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek olan yeni hizmet binasının plan projesinin tamamlandığını bildirdi. Beyşehir'de, dönemlerinde birçok kamu kurumunun yeni hizmet binasına kavuştuğunu belirten Özaltun, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de önümüzdeki süreçte yeni mekanına kavuşacağını söyledi. Özaltun, Beyşehir'in çehresinin bu dönemde gerek Beyşehir Belediyesi, gerek Büyükşehir ve hayata geçirilen devlet yatırımlarıyla sürekli gelişip değiştiğini belirterek "Beyşehir, son dönemde sürekli gelişen, değişen ve büyüyen bir trend içerisinde. Yeni yatırım ve projelerin de devreye girmesiyle Beyşehir hak ettiği, özlem duyduğu noktaya inşallah yakın zamanda gelecek. Biz buna yürekten inanıyoruz" dedi. Özaltun, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nin karşısındaki "at çiftliği" olarak bilinen alanda inşa edilecek yeni hizmet binası projesinin tamamlanmasının ardından yakında ihale edilerek yapım çalışmalarına başlanacağını vurguladı.
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Beyşehir’e yeni emniyet binası
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