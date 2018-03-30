Karatay’daki parklar baharı lalelerle karşıladı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, Adalet Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Saraçoğlu Hobi Bahçeleri'nde sonbaharda dikimini gerçekleştirdiği 100 bin adet Lale, Sümbül, Nergis, Çiğdem soğanı ilkbaharın gelmesi ile açarak parklarda büyük bir renk cümbüşü oluşturdu. Karatay Belediyesi olarak ilçeye kazandırdıkları büyük ölçekli parkların ilçenin hem prestij alanları olduğunu, hem de şehir stresinden uzaklaşabilmek için çok büyük öneme sahip olduklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli parkların ilkbaharın gelmesi ile birlikte tüm renkleri ahenk içerisinde barındırdığını belirtti.