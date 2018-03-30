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Şeker’e Maliye Bakanlığı’ndan ödül

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Konya Şeker’e Maliye Bakanlığı’ndan ödül
Öz kaynaklarını kullanarak yaptığı yatırımlarla tarımın ve çiftçinin yanında yer alan Şeker'e bir ödül de Maliye Bakanlığından geldi. İl bazındaki kurumlar vergisi sıralamasında ilk 5'e giren Konya Şeker'e, Maliye Bakanı Naci Ağbal imzalı plaket verildi. 45 üretim tesisiyle çiftçinin umudu olan Konya Şeker, faaliyet gösterdiği sektör aralığını en hızlı geliştiren şirket oldu. 2017'de il bazındaki kurumlar vergisi sıralamasında ilk 5'e giren Konya Şeker'e, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ülke ekonomisine yaptığı katkı nedeniyle teşekkür mesajı yer alan plaket gönderildi. Bakan Ağbal imzalı teşekkür belgesini, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver takdim etti. Konya Vergi Dairesi Başkanı Ünver de Bakan Ağbal adına Konya Şeker'e teşekkür etti. Ünver, "Biz Konya Şeker'i, Torku'yu sırf ticari kaygılarla faaliyet gösteren bir şirket olarak değil, başta Konya ekonomisine ülke ekonomisine katkı sağlayan, kazancını üreticisiyle paylaşan, üretim çarkını insanımızın refahını artırmak için döndüren bir model olarak da önemli ve değerli görüyoruz ve teşekkür ediyoruz" dedi.
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Konya Şeker’e Maliye Bakanlığı’ndan ödül
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