Konya Şeker’e Maliye Bakanlığı’ndan ödül

Öz kaynaklarını
kullanarak yaptığı
yatırımlarla tarımın ve
çiftçinin yanında yer alan Konya
Şeker'e bir ödül de
Maliye Bakanlığından geldi.
İl bazındaki kurumlar vergisi
sıralamasında ilk 5'e
giren Konya Şeker'e, Maliye
Bakanı Naci Ağbal imzalı
plaket verildi.
45 üretim tesisiyle çiftçinin
umudu olan Konya
Şeker, faaliyet gösterdiği sektör
aralığını en hızlı geliştiren
şirket oldu. 2017'de
il bazındaki kurumlar vergisi
sıralamasında ilk 5'e
giren Konya Şeker'e, Maliye
Bakanı Naci Ağbal'ın ülke
ekonomisine yaptığı katkı
nedeniyle teşekkür mesajı
yer alan plaket gönderildi.
Bakan Ağbal imzalı teşekkür
belgesini, Konya Vergi
Dairesi Başkanı Musa Kazım
Ünver takdim etti.
Konya Vergi Dairesi
Başkanı Ünver de Bakan
Ağbal adına Konya Şeker'e
teşekkür etti. Ünver, "Biz
Konya Şeker'i, Torku'yu sırf
ticari kaygılarla faaliyet gösteren
bir şirket olarak değil,
başta Konya ekonomisine
ülke ekonomisine katkı
sağlayan, kazancını üreticisiyle
paylaşan, üretim çarkını
insanımızın refahını
artırmak için döndüren bir
model olarak da önemli ve
değerli görüyoruz ve teşekkür
ediyoruz" dedi.