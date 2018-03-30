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Lojistik sektörünün geleceği konuşu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Lojistik Bilgi Topluluğu tarafından düzenlenen Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Geleceği konferansı Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde yapıldı

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Lojistik sektörünün geleceği konuşu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Lojistik Bilgi Topluluğu tarafından düzenlenen Dünyada ve Türkiye'de Lojistik Sektörünün Geleceği konulu konferans Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı'nın konuşmacı olarak katıldığı programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sandalcı öğrencilere dil öğrenmenin büyük önem taşıdığını anlattı. Askerliği yapmış olmanın ve öğrencilik hayatımda çalışmanın da sektörde iş bulma açısından ciddi avantaj olduğunu ifade eden Sandalcı 2030'da günümüzdeki işlerin yüzde 50'sinin olmayacağını anlattı.

AMAÇ MALİYETİ EN AZA ÇEKMEK
Türkiye'nin dış ticaret hacminin 2023'te 500 milyar doları geçeceğini ifade eden Sandalcı, ihracatı artırıp ithalatı azaltmamız gerektiğini belirtti. Sandalcı: "Hem yolcu hem de kargo açısından yeni hava limanı hava taşımacılığına büyük bir ivme kazandıracak" dedi. Üretimi en yükseğe, maliyet ve enerjiyi en aza çekmenin amaçladığını bunun başarılı olabileceğini ve öğrencilere de bu konuda görevler düştüğünü ifade eden Sandalcı e-ticaret ve lojistik ilişkisine değinerek 2016'da online alışverişlerin yüzde 30'unun sınır ötesi yapıldığını 2020 yılında bu oranın yüzde 40 olacağını ayrıca 2020'de sınır ötesi e-ticaret yapan insanların 1 milyarı aşacağını belirtti.
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Lojistik sektörünün geleceği konuşu
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