Payitaht Müzesi Konya’ya değer katacak

Anadolu
Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya
'da ecdadın hatıralarını yaşatacak Payitaht Müzesi inşaatında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Vadisi içinde Şehir Meydanı, Ali Gav Medresesi ve Konya Sokağı ile bütünleşen, şehre değer katacak bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da ecdadın hatıralarını yaşatacak ve Selçuklu Sultanlarının daha iyi tanınmasını sağlayacak Payitaht Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. Payitaht Müzesi'nin Konya'ya farklı bir değer katacağının altını çizen Başkan Akyürek, Alaeddin Tepesi ve Kılıçarslan Şehir Meydanı'nın yapılandırılmasında Payitaht Müzesi'nin de önemli bir fonksiyon icra edeceğini söyledi. Mevlana Kültür Vadisi Projeleri içinde yer alan bölgede Payitaht Müzesi'nin faaliyete geçeceğini kaydeden Akyürek, "Burada hem Miryokefalon Savaşı'nın canlandırılacağı panorama bölümü, hem Selçuklu Sultanlarının anlatılacağı, tanıtılacağı bölümler hem de toplantı salonları ile Şehir Meydanımızı güçlendirecek ve meydana anlam katacak bir çalışmayı hayata geçiriyoruz" dedi.