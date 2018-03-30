Selçuk’ta iklim değişikliği konuşuldu

Selçuk
Üniversitesi
Toplulukları
ve Sürdürülebilir
Çevre Derneği katkılarıyla
hazırlanan
"İklim Değişikliği ve
Çevresel Etkileri" konferansına
İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Mühendisliği Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu,
konuşmacı olarak katıldı. Programın
açılış konuşmasını gerçekleştiren
SÜÇEV Derneği Başkanı Ahmet Ziya
Gündüz, çevresel mevcut sorunlara
çözüm önerilerinde bulunmak üzere
faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. Konya
Kapalı Havzası için de önemli
olan Acil Eylem Planı'nın gerçekçi ve
objektif bir şekilde hayata geçirilmesi
gerektiğinin altını çizen Gündüz, geçici
çözümlerin yetersiz kalacağını söyledi.
Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, küresel
iklim değişikliğinin Dünya için tehlike
arz ettiğini vurgulayarak, "Hava durumu
ve iklim birbirinin içine giren kavramlardır
ancak farklıdırlar. İklim daha
uzun vadede gerçekleşir" dedi.