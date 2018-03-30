Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Selçuk’ta iklim değişikliği konuşuldu

Selçuk’ta iklim değişikliği konuşuldu

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Selçuk’ta iklim değişikliği konuşuldu
Selçuk Üniversitesi Toplulukları ve Sürdürülebilir Çevre Derneği katkılarıyla hazırlanan "İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri" konferansına İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren SÜÇEV Derneği Başkanı Ahmet Ziya Gündüz, çevresel mevcut sorunlara çözüm önerilerinde bulunmak üzere faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. Kapalı Havzası için de önemli olan Acil Eylem Planı'nın gerçekçi ve objektif bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Gündüz, geçici çözümlerin yetersiz kalacağını söyledi. Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinin Dünya için tehlike arz ettiğini vurgulayarak, "Hava durumu ve iklim birbirinin içine giren kavramlardır ancak farklıdırlar. İklim daha uzun vadede gerçekleşir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk’ta iklim değişikliği konuşuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN