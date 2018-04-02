Afrin şehitleri anısına doğa yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşle ilgili açıklama yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Öğrencilerimizin ve gençlerin doğayla iç içe yaşayıp, ona sahip çıkması için bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda doğanın içerisinde az kalmış olan yeşilimizle beraber hem korumak hem de beraber güzel bir zaman geçirmek adına böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Baharla beraber ormanın kıymeti, kullanımı yaygınlaşmakta ama zaman zaman zarar da verilmekte. Onları korumak bizler için önemli çünkü gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir miras orman" dedi.

Rektör Şeker, "Hem 15 Temmuz'da şehit düşen kardeşlerimize hem de Afrin'de teröre karşı mücadele edip şehit düşen askerlerimize elbet bir vefa borcumuz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz. Milletimizin kaynaşması ile ortaya çıkan barış ortamının daim olmasını diliyoruz" diyerek etkinliğe katkı sunan ve katılanlara teşekkür etti.

Orman Genel Müdürü Muhammed Çolak ise, "Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür ve Turizm Topluluğunun geleneksel hale getirmiş olduğu doğa yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Doğanın ve doğal kaynakların değerlendirilmesi ve korunması noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyeceğiz. Bununla birlikte düşmana korku salan ve mazlumların koruyucusu olan tüm silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere, Afrin şehitlerimizi anma adına yapacağımız yürüyüşten dolayı mutluluk duyuyorum. Katkılarından dolayı Necmettin Erbakan Üniversitesine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüşün sonunda katılanlara yemek ikram edildi.

