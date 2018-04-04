Başkan Yazgı, öğrencilerle buluştu

70'e yakın öğrenci topluluğunun katıldığı toplantıda öğrencilerin masasına konuk olan Başkan Yazgı, gençliğe verilen önemi "Gençliğe çok önem veriyoruz. Çünkü gençlik bugünümüzün ve yarınlarımızın teminatıdır" şeklinde özetledi.

"Yerel Buluşmalar" toplantısında bu hafta Aksaray Üniversitesi öğrenci topluluğu bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Yerel Buluşmalar toplantısında üniversite öğrencilerine 4 yıllık hizmetlerini ve projelerini anlattı. Aksaray'da son 4 yılda yapılan ve halen devam eden projeleri sunum şeklinde öğrencilere aktaran Başkan Yazgı, projelerin içeriğini bahsederek hizmetlerinden herkesin yararlandığını anlattı. Üniversite içinde kültür, sanat, spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş öğrenci topluluklarının temsilcileri, kendileri için ayrılan masa da Başkan Yazgı'yı dinledi. Aksaray Belediyesinin düzenlenmiş olduğu festivalleri anlattığı sırada tüm öğrencileri Nisan ayından itibaren yapılacak festivallere davet eden Başkan Yazgı, Kitap Fuarının Aksaray'da büyük ilgi gördüğünü, üniversiteli öğrencilerin beğenisini kazanan Kitap Fuarının bu yıl 2'ncisinin düzenleneceğini açıkladı. Öğrencilere müjdeli haber sahneden veren Başkan Yazgı, gençlik festivalinde Aksaray'da sahne alacak sanatçıları ilk kez buradan açıkladı.

Aksaray Belediyesinin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarlarında öğrencileri görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Yazgı, üniversite okuduğu dönemleri hatırlatarak, "Bizler de sizin gibi öğrencilik hayatımız oldu. Ailemden uzak olduğum için bende Ramazan Ayında birçok kez iftar çadırına gittim. O yüzden sizin ne istediğini ve ne beklediğini biliyorum. Bizim düzenlediğimiz mahalle iftarına gelmenizi istiyorum. Çünkü sizleri mahalle iftarında gördüğüm zaman çok daha mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli hizmetlerin birinin toplu ulaşım araçlarında yaşanan değişim olduğunu anlatan Başkan Yazgı, şehir genelinde ve üniversite hattında özellikle ring saatlerinde köklü bir düzenleme yapıldığını aktardı.

Öğrencilerin talep ve beklentilerini dinleyip not alan Başkan Yazgı, her topluluğun görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirileceğini ve çözüme kavuşturulması için ne gerekiyorsa yapılacağını işaret etti. Toplantıdan sonra öğrenci topluluğu ile sohbet etti. Bazı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

