KSO’nun hedefi yerli otomobil

Konya
, KSO öncülüğünde 2012 yılından bu yana otomotiv sektörünü ilgilendiren OSEG Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferanslarına ev sahipliği yapıyor. Konya otomotiv sektörü, 2017'de 330 milyon dolar ihracat yaptı. KSO kayıtlarına göre ise 70 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Birçok markanın parçalarının üretildiği Konya Sanayisi, OSEG konferanslarıyla Türkiye'de henüz yerli otomobilin konuşulmadığı dönemlerde sektördeki gücünü Türkiye ve dünyaya duyurmaya başladı. Otomotiv sektöründe yaşanan küresel gelişmeleri değerlendirmek için iki yılda bir gerçekleştirilen OSEG konferansında bu yıl "Otomotivde Yenilikçi Teknolojiler" temasıyla sektörün tüm aktörleri bir araya getirildi. Önceki yıllardaki konferanslarda ise Ar-Ge ve İnovasyon, Elektrikli Otomobiller, Yerli Motor, Yerli Otomobil temaları ele alındı. Oldukça verimli geçen oturumlar sonrasında SABAH'a konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, ilk konferansın sonunda kente kalıcı bir teknopark oluşturulduğunu, bunun fikri altyapısının OSEG konferansında atıldığını söyledi. OTOMOTİV 2'NCİ BÜYÜK SEKTÖR
Konya sanayisi ihracatında makine ve aksamlarından sonra otomotiv endüstrisinin ikinci sırada yer aldığını belirten Kütükçü, otomotivde yenilikçi teknolojiler başlığı altında Konya özelinde Türkiye ve Dünya teknolojilerinde yeni trendleri tartışarak Türk sanayi şirketlerinin kendilerini geleceği hazırlaması amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin stratejik yatırım kararı olan yerli otomobille ilgili üretme yetkinliğiyle ilgili sorunu olmadığını anlatan Kütükçü, "Bizim otomobil üretme yetkinliğimizle ilgili bir sorunumuz yok. Türkiye zaten otomobil parçası üretiyor. Bize özgün olan yerli ve milli marka otomobilimizi üretmeyi hedefliyoruz. Konya yerli otomobile ev sahipliği yapmaya hazır" dedi. Birisi uluslararası bağımsız olan iki ayrı fizibilite raporuyla altyapı için Konya'nın yeterli olduğunu anlatan iki rapor hazırlandığını vurgulayan Kütükçü, "Fabrika için 4 ayrı yer önerisinde bulunan tek şehir Konya'dır. 2015 yılında bunu bildirdikten sonra diğer illerde benzer çalışmalar yapmaya başladı. Şu anda girişimci grubun yürüttüğü bir süreç var" diye konuştu. BÜYÜMEYE SANAYİDEN&NBSP;BÜYÜK DESTEK
Türkiye'nin küresel ekonomideki ve bölgesindeki tüm olumsuz şartlara rağmen güçlü büyüme performansı göstermesinin kendilerini son derece memnun ettiğini kaydeden Kütükcü, "Ülkemizde ihracat, istihdam, kapasite kullanım oranları gibi ekonominin temel parametrelerinin olumlu seyretmesi büyüme oranlarımıza da yansıyor. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.3, ikinci çeyreğinde yüzde 5.4, üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüyen ekonomimiz, 4. çeyrekte de yüzde 7.3 büyüme kaydetti. Böylece 2017 yılında ortalama yüzde 7.4 büyümüş olduk. Bu büyüme performansı iş dünyası olarak bizleri daha fazla yatırım yapmaya, çalışmaya ve üretmeye motive ediyor. İnşallah Türkiye bu büyümeyi tüm kesimlerin desteğiyle kalıcı hale getirecek" şeklinde konuştu. 2017'de yakalanan yüzde 7.4'lük büyüme başarısında sanayinin önemli katkısı olduğunun altını çizen Kütükcü, "Geçtiğimiz yıl sanayi sektörü yüzde 9.2 ile sektörler arasında en hızlı büyüyen sektör oldu. Bu büyüme ülkemizin büyümesine, refah seviyesinin artmasına pozitif katkı verdi. Ayrıca yine geçtiğimiz yıl inşaat sektörü yüzde 8.9, tarım sektörü yüzde 4.7 artış kaydetti" diye konuştu. Açıklamasında faiz ve enflasyon vurgusu da yapan Kütükcü, şu anda yatırımcının önündeki en büyük engelin yüksek faiz oranları olduğuna işaret ederek, "Bir yandan büyümeyi güçlendirirken, aynı zamanda yatırımcının önünde adeta bir duvar gibi duran faiz oranlarını ve enflasyonu aşağıya çekmek zorundayız" dedi. Kütükcü, Konya sanayisi olarak da ülkenin büyümesine, kalkınmasına ciddi katkılar verdiklerinin altını çizerek, Konya'nın 1.5 milyar doların üzerindeki ihracatı, organize sanayi bölgeleri, özel sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, artan ar-ge ve tasarım merkezleri ile Türkiye'nin yeni Marmara Havzası olmaya aday olduğunu sözlerine ekledi. "YATIRIMLAR büyük destek ANADOLU'YA KAYDI"
Kütükçü şunları söyledi: "Türkiye'nin bu kadar önemli bir yatırımını zaten kendi yükünü taşıyamayan Marmara Havzası'na yüklemek Türkiye'ye kötülük olur. Yatırımın Anadolu şehrine yapılması gerekiyor. Marmara'daki mevcut yatırımlar Anadolu'ya kayıyor. Biz bu yatırımın Anadolu şehrine yapılmasını istiyoruz. Ancak Anadolu şehirlerini incelediğimizde bu yatırım için altyapısı en güçlü olan il Konya'dır. Bu iddiayı da bilimsel çalışma olarak ortaya koyduk. Son kararı yatırımcı grubun olacağını biliyoruz. Sürecin o noktaya gelmesine kadar sabırla bekliyoruz" dedi.