Meram gençliğinden öğrencilere kitap

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Gençlik Meclisi, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Güneşli köyü ortaokulunda Şehit Polis Muhammet Uz adına oluşturulan kütüphane için toplanan kitapları öğrencilere ulaştırdı. Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, Meram Belediyesi'nin katkılarıyla topladıkları kitapları, Aksaray Eskil ilçesine bağlı Güneşli Köyü Ortaokulu'na teslim etti. Eskil Güneşli Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Özlem Kavukoğlu, 12 Ekim 2017'de Ankara'nın Kazan ilçesinde şehit olan Polis Muhammet Uz adına okullarında kütüphane kurmaya karar verdiklerini ve başlattıkları kampanyaya Meram Belediyesi'nin destek sağladığını söyledi. Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör ise "Öğrenci arkadaşlarımız yeter ki okusunlar. Destek olmaya devam edeceğiz" dedi.