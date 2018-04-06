Okul çevrelerinde gıda denetimi

Ereğli
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri okul çevrelerinde gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. EOkul çevresinde işletmelerin gerekli evrak ve hijyen denetimlerinin yapıldığını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven: "Ereğli Belediyesi
olarak özellikle çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin sağlığını önemsiyor, gereken çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerin sağlıklı ortamlar içinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir. Bu noktada taviz vermeyeceğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.