Selçuklu başkentine Payitaht Müzesi

Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Payitaht Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da ecdadın hatıralarını yaşatmayı ve Selçuklu Sultanlarının daha iyi tanınmasını sağlamayı amaclayan Payitaht Müzesi'nin Konya'ya farklı bir değer katacağının altını çizen Başkan Akyürek, Alaeddin Tepesi ve Kılıçarslan Şehir Meydanı'nın yapılandırılmasında Payitaht Müzesi'nin de önemli bir fonksiyon icra edeceğini söyledi. 11 MİLYONLUK YATIRIM
Mevlana Kültür Vadisi Projeleri içinde yer alan bölgede Payitaht Müzesi'nin faaliyete geçeceğini kaydeden Başkan Akyürek, "Burada hem Miryokefalon Savaşı'nın canlandırılacağı panorama bölümü, hem Selçuklu Sultanlarının anlatılacağı, tanıtılacağı bölümler hem de toplantı salonları ile Şehir Meydanımızı güçlendirecek ve meydana anlam katacak bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yaz aylarında burayı tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. Toplam inşaat alanı 5 bin metrekare olan Payitaht Müzesi 11.2 milyon liraya mal olacak.