Gıda
, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TMO, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ve Konya
Ticaret Borsası'nın düzenlediği Ulusal Ekmek Çalıştayı Konya'da yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Bakanlığımız yakın zamanda ekmekle ilgili birçok düzenleme yaptı. Kısaca değinecek olursak ekmek yapımında kullanılan buğday unları ekmeklik buğday unu adıyla tek sınıfa indirgenmesini ifade edebiliriz" dedi. Konya Ticaret Borsa Başkanı Hüseyin Çevik de ülke genelindeki tüketimden bahsederek "Türkiye'de, insanların gündelik hayatlarında tükettikleri enerjinin yüzde 66'sı tahıllardan. Bu oranın yüzde 56'lık kısmı tek başına ekmekten karşılanmaktadır. Ülkemizde, kişi başına günde yaklaşık olarak 250-300 gr ekmek tüketilmektedir" dedi. Çevik, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon ton üretim yapıldığına dikkat çekti.