Dedeler ve torunlar yarışmada buluştu

Ufka Yolculuk Kırıkkale İl Temsilcisi Mustafa Arı sınav sonrası yaptığı açıklamada, sınav için 7 aydır hazırlık yaptıklarını söyledi. Kent genelinde yaklaşık 4 bin adayın Ufka Yolculuk sınavına katıldığını ifade eden Arı, "Bugün heyecanlıyız, mutluyuz, umutluyuz. Onlarca, yüzlerce ve binlerce yarışmacımız sınav heyecanı yaşadı.

Çoğu aileler, dede ve torunlarıyla birlikte sınava girdiler. Hem heyecan yaşadılar hem de öğrenmiş oldukları bilgilerini bir nebze olsun ölçmüş oldular. Ama asıl kazançları dini konuları sahih ve doğru kaynaklardan öğrenme fırsatı buldular" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarından yarışma için gerekli resmi izinlerin alındığını hatırlatan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yarışmayı, kitap okumayı özendirmek, bireylerin dinini sağlam ve sahih kaynaklardan öğrenmelerine katkı sağlamak, gençlerimize din ve vatan sevgisini aşılamak ve Peygamberimizin sünnetine saldıranlara karşı bir cevap olsun diye yapıyoruz. 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' sloganıyla çıktığımız bu yolda 7'den 70 herkese çok önemli mesafeler almış olduk."

Arı, 11 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl Türkiye'de bulunan mültecilerin de büyük ilgi göstererek sınava girdiklerini sözlerine ekledi.

