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Dedeler ve torunlar yarışmada buluştu

 genelinde olduğu gibi ’de de Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’na binlerce kişi katıldı. “” temalı yarışmaya 7’den 70’e çok sayıda kişi katıldı. 81 ilde, 853 ilçede ve 98 ülkede gerçekleştirilen yarışmada adaylar büyük heyecan yaşadı. Sınavda ter döken adayların yakınları da sınav süresi boyunca dışarıda bekledi.

DHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:41
Dedeler ve torunlar yarışmada buluştu

Ufka Yolculuk İl Temsilcisi sınav sonrası yaptığı açıklamada, sınav için 7 aydır hazırlık yaptıklarını söyledi. Kent genelinde yaklaşık 4 bin adayın Ufka Yolculuk sınavına katıldığını ifade eden Arı, "Bugün heyecanlıyız, mutluyuz, umutluyuz. Onlarca, yüzlerce ve binlerce yarışmacımız sınav heyecanı yaşadı.

Çoğu aileler, dede ve torunlarıyla birlikte sınava girdiler. Hem heyecan yaşadılar hem de öğrenmiş oldukları bilgilerini bir nebze olsun ölçmüş oldular. Ama asıl kazançları dini konuları sahih ve doğru kaynaklardan öğrenme fırsatı buldular" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarından yarışma için gerekli resmi izinlerin alındığını hatırlatan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yarışmayı, kitap okumayı özendirmek, bireylerin dinini sağlam ve sahih kaynaklardan öğrenmelerine katkı sağlamak, gençlerimize din ve vatan sevgisini aşılamak ve Peygamberimizin sünnetine saldıranlara karşı bir cevap olsun diye yapıyoruz. '' sloganıyla çıktığımız bu yolda 7'den 70 herkese çok önemli mesafeler almış olduk."

Arı, 11 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl 'de bulunan mültecilerin de büyük ilgi göstererek sınava girdiklerini sözlerine ekledi.

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Dedeler ve torunlar yarışmada buluştu
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