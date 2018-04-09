Niğde Belediyesi Kültürel Etkinliklerine devam ediyor

Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarıyla bölgesinde adından söz ettiren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan çocuklar için hizmete sunduğu etkinliklerle de çocukların yoğun sevgisini kazanıyor. Her hafta sonu ücretsiz olarak çocukların beğenisine sunulan tiyatronun bu haftaki konuğu Pinokyo oldu. Tiyatroya yoğun ilgi gösteren çocuklar üç seansta da Kültür Merkezi'ni tıklım tıklım doldurdu.

Belediye Başkanı Özkan, çocukların sosyal aktivitelere daha çok katılımını sağlamak için etkinliklerin devam edeceğini söyledi

