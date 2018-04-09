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Belediyesi Kültürel Etkinliklerine devam ediyor

Belediyesi tarafından 5 aydır ücretsiz olarak ’nde gösterime giren tiyatrolar devam ediyor.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:45
Niğde Belediyesi Kültürel Etkinliklerine devam ediyor

Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarıyla bölgesinde adından söz ettiren Belediye Başkanı Rifat Özkan çocuklar için hizmete sunduğu etkinliklerle de çocukların yoğun sevgisini kazanıyor. Her hafta sonu ücretsiz olarak çocukların beğenisine sunulan tiyatronun bu haftaki konuğu Pinokyo oldu. Tiyatroya yoğun ilgi gösteren çocuklar üç seansta da 'ni tıklım tıklım doldurdu.

Belediye Başkanı Özkan, çocukların sosyal aktivitelere daha çok katılımını sağlamak için etkinliklerin devam edeceğini söyledi

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Niğde Belediyesi Kültürel Etkinliklerine devam ediyor
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