Sorgun'da Afrin şehitleri için fidan dikildi

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Reyyan Derneği tarafından yürütülen "SODES'le Gençlere Artı Değer Projesi" çerçevesinde, Sorgun'a bağlı Belencumafakılı köyü ormanlığına Afrin Şehitlik Fidanlığı oluşturuldu.

Sorgun Reyyan Derneği Başkan Yardımcısı Yasin Şahin, proje bünyesinde kurulan gençlik merkezinde Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Ersever, liderliğinde açılan izcilik kursu öğrencileriyle her şehit adına fidan diktiklerini ifade ederek, "Masum insanlar ve ülkemizin güvenliği uğruna Afrin'de teröristlerle mücadelede şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için bugünlerde birçok etkinlik düzenleniyor. Bizler de Reyyan Derneği olarak Belencumafakılı köyü ormanlığında, Orman Şefliğimiz tarafından belirlenen alana, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 52 Mehmetçik adına fidan diktik. Fidanlara onların isimlerini verdik."dedi.

