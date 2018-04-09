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Sorgun'da Afrin leri için dikildi

Sorgun Reyyan Derneği tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda olan askerler için dikildi.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:15
Sorgun'da Afrin şehitleri için fidan dikildi

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Reyyan Derneği tarafından yürütülen "SODES'le Gençlere Artı Değer Projesi" çerçevesinde, Sorgun'a bağlı Belencumafakılı köyü ormanlığına Afrin lik lığı oluşturuldu.

Sorgun Reyyan Derneği Başkan Yardımcısı Yasin Şahin, proje bünyesinde kurulan gençlik merkezinde Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Ersever, liderliğinde açılan izcilik kursu öğrencileriyle her şehit adına fidan diktiklerini ifade ederek, "Masum insanlar ve ülkemizin güvenliği uğruna Afrin'de teröristlerle mücadelede şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için bugünlerde birçok etkinlik düzenleniyor. Bizler de Reyyan Derneği olarak Belencumafakılı köyü ormanlığında, Orman Şefliğimiz tarafından belirlenen alana, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 52 Mehmetçik adına fidan diktik. Fidanlara onların isimlerini verdik."dedi.

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Sorgun'da Afrin şehitleri için fidan dikildi
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