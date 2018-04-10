Niğde’de çerçeve fabrikasında yangın

Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çerçeve imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. OSB bünyesinde bulunan ayrıca Niğde ve Bor merkezlerinden gelen itfaiyeler yangına müdahale etti. Fabrika içerisinde çerçeve imalatında kullanılan plastik ham maddeleri ve yan ürünlerinin alev aldığı ve yangının bir anda büyümesine neden olduğu belirtiliyor. Fabrikada çalışanlar, yangının neden çıktığını bilmediklerini, yangının çıktığı anda

fabrikada kimsenin olmadığını belirtti. Yangında tedbir amaçlı olarak 112 sağlık ve AFAD ekipleri de sevk edildi.

Yangın yaklaşık 2 saatlik bir müdahalenin ardından söndürüldü ve maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

