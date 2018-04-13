Çanakkale bilincini artırdı

E-twinning projesi olarak hazırlanan ve Çanakkale Şehitleri'ni konu alan proje ulusal ajans tarafından geçtiğimiz aralık ayında kabul edilmişti. Projenin kabul edilmesi ile Türkiye'deki ortakları ve Azerbaycan ortakları faaliyet çalışmalarında göz doldurdu. Projede görev alan öğretmenler, günümüz teknoloji çağında Web 2.0 araçları kullanılarak öğrencilerde Çanakkale bilinci uyandırılması ve orada yaşanılanların dünyaya duyurulması için yoğun bir çalışma yürüttü. Projenin Türkiye Koordinatörlüğünü Konya Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu Öğretmeni H. Şükran Dikilitaş, Azerbaycan Koordinatörlüğünü Aida Alakbarova yürütürken, KKTC'den de ortaklarının bulunduğu ifade edildi. Çanakkale Savaşı'nda yaşanan olayların sosyal, kültürel ve siyasi etkilerini gençliğe tanıtmayı amaçlayan projenin hedefleri arasında bilinçli bir toplum oluşturulması, ecdadımızın yaptıkları fedakârlığın gençlerimize aktarılması, bağımsızlık bilincinin güçlendirilmesi ve gençlerin savaşlara karşı barışçıl yaklaşımlar geliştirmelerine katkı sağlamak yer aldı. Proje faaliyetleri kapsamında logo tasarımı sunumlar ve Çanakkale konulu büyük programlar hazırlandı. Atatürk Ortaokulu Müdürü Erdoğan Şanlı "Okulumuzda Uyanış Destanı Projesi'nin yapılmasında onur duyuyoruz. Çanakkale'de sadece bir savaş değil, çağları aşan bir insanlık dersi verilmiştir" dedi. Uyanış Destanı Projesi kapsamında resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışmalar düzenlenerek farkındalığın kapsamı genişletildi. Projede görev alan öğretmenler, projenin Çanakkale Şehitleri hakkında öğrencilerin farkındalık seviyelerinin yükseldiğini kardeş ülke koordinatörlerimizin bu konudan dolayı çok memnun kaldıklarını belirtti.

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