Karatay’ı iğde kokusu saracak

Türkiye'ye örnek olan kentsel dönüşüm projeleri ve ilçeye kazandırdığı modern tesisler ile Karatay'ı her geçen gün daha da ileriye taşıyan Karatay Belediyesi; 3 milyon 573 bin metrekarelik yeşil alanıyla, parkları ve bahçeleri ile modern yapılaşmayı doğa ile iç içe yükseltiyor. Aslım Katı Atık Sahası'nın Büyükşehir Belediyesi kararı ile Karaman Çevre Yolu'na taşınmasının ardından Konya'nın kuzeyden güneye esen hakim rüzgarları sayesinde Karatay Belediyesi Aslım Ormanı'ndaki 22 bin 500 iğdenin kokusu Karatay'ı saracak. Aslım Ormanı'nda 2 milyon 472 bin metrekarelik alanda 84 bin 834 ağaç bulunuyor. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla hızla gelişen Karatay'da yaşam kalitesinin de yapılaşma ile aynı doğrultuda yükselmesi için çalıştıklarını vurguladı.

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