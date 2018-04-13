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Kardeş belediyeden Belediyesine ziyaret

Belediyesinin kardeş belediyesi olan, Durağan İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’yı ziyaret etti.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:31
Kardeş belediyeden Aksaray Belediyesine ziyaret

Sinop ili Durağan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Başkan Haluk Şahin Yazgı'ya Durağan'a özgü pirinç ve yöresel hediyeler vererek belediye faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Kılıçaslan, kardeş belediye olarak kabul eden Belediyesine ve Belediye Başkanı Yazgı'ya teşekkür etti.

Başkan Yazgı da Durağan Belediye Başkanı Kılıçaslan'a hediyeler vererek, tecrübelerini paylaştı ve kardeş belediye olan Durağan'a imkanlar ölçüsünde destek ve yardım edileceğini ifade etti. Aksaray'da yapmış oldukları çalışmalardan bahseden Başkan Yazgı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Kardeş belediyeden Aksaray Belediyesine ziyaret
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