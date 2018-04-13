Kardeş belediyeden Aksaray Belediyesine ziyaret

Sinop ili Durağan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Başkan Haluk Şahin Yazgı'ya Durağan'a özgü pirinç ve yöresel hediyeler vererek belediye faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Kılıçaslan, kardeş belediye olarak kabul eden Aksaray Belediyesine ve Belediye Başkanı Yazgı'ya teşekkür etti.

Başkan Yazgı da Durağan Belediye Başkanı Kılıçaslan'a hediyeler vererek, tecrübelerini paylaştı ve kardeş belediye olan Durağan'a imkanlar ölçüsünde destek ve yardım edileceğini ifade etti. Aksaray'da yapmış oldukları çalışmalardan bahseden Başkan Yazgı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.