Kudüs izlenimleri anlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e gidilmesi konusunda yaptığı çağrı ile birlikte Türkiye'den, Kudüs'e yapılan ziyaretlerde yoğunluk göze çarptı. Bu kapsamda Turkish Studies Dergisi, Gazi Üniversitesi ve al-Kudüs Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" Kudüs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'nün de desteklediği sempozyuma ülkemizden ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden birçok akademisyen katıldı. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'na katılan Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ilgili sempozyum esnasında yaptıkları Kudüs ziyaretlerini fakültelerinde bulunan öğrencilere "Filistin ve Kudüs İzlenimleri" adlı bir panelle aktardılar. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş'ın başkanlık ettiği panele konuşmacı olarak, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Prof. Dr. İbrahim Coşkun, Doç. Dr. Hikmet Atik, Doç. Dr. Nermin Öztürk, Doç. Dr. Ahmet Aras katıldılar. Prof. Altıntaş, Kudüs ve Filistin'in İslam coğrafyası ve ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu, Kudüs halkının onurlu mücadelesine vurgular yaparak daha önce gerçekleştirmiş olduğu Kudüs seyahati izlenimleri hakkında bilgiler sundu. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, İsrail Hükümeti'nin Kudüs'e giden Müslümanlar için uygulamış olduğu sıkı denetimlere vurgu yaparak, Yahudilerin tüm dünyada bir algı operasyonu yaparak Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra hakkında yanlış bir anlayış yaymaya çalıştığını belirtti.

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