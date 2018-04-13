Meram Gençlik ailesi büyüyor

Meram Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi'nde, yeni katılan üyelerle tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programda, yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verilirken merak edilen sorular cevaplandı.

Gerçekleştirdiği organizasyonlarla farkındalık oluşturan Meram Gençlik Meclisi'nde yeni katılan üyelerle tanıtım toplantısı düzenlendi. Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, 19 Mayıs 2015 gibi anlamlı bir günde Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun destekleri ile Gençlik Meclisi'nin kurulduğunu, o günden bu yana sosyal, kültürel, sağlık, spor, AR-GE, çevre, kent alanlarında farklı projelerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlattı. Projelerinin büyük ilgi gördüğünü anlatan Gör, "vatanına, milletine, bayrağına ve devletine bağlılık duygusuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Çıktığımız bu yolda her zaman yanımızda olan Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru'ya ve bizimle beraber olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Programın devamında Sağlık ve Spor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Kültür Sanat, Basın Yayın ve Organizasyon, Çevre ve Kent, AR-GE, Eğitim ve Dış İlişkiler ile İnsan Kaynakları Komisyonu Başkanları, katılımcılara gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.