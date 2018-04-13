Türk Yıldızları Akşehir semalarında gösteri yapacak

Türk Yıldızları, 6 Mayıs'ta Akşehir'de gösteri uçuşu yapacak. Kaymakamı Mehmet Türk "Akşehir'de bir gösteri yapılması bizleri mutlu etti" dedi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da "Akşehir Belediyesi olarak etkinlikler kapsamında gerekli her türlü çalışmalar ilgili teknik arkadaşlarımızca yönetilecektir. Akşehir Belediyesi olarak Türk Yıldızları'nın şehrimizde gösteri yapması talebimizin olumlu karşılanması bizi mutlu etmiştir" dedi. Pazar günü yapılması planlanan gösteri için izleme yeri de0p Akşehir Otogarı civarı belirlendi.

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