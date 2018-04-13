Umut evi örnek oluyor

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi "Umut Evi"nde kalan kanser hastaları ve yakınlarını ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi tarafından Hocacihan Mahallesi'nde hizmet veren Umut Evi, 2 bin metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşuyor. Merkezde Konya dışından gelen kanserli hasta ve yakınları için ücretsiz hizmet veren Umut Evi'nde yiyecek, barınma ve sosyal ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda uzmanlar tarafından psikolojik destek de veriliyor. Yılda ortalama 300 hasta ve refakatçisini ağırlayan Umut Evi'nde, kanser hastaları tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz taşınıyor. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle hasta ve refakatçilerine moral veriliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Umut Evi'nde refakatçisi ile misafir olarak kalan ve tedavi gören kanser hastalarını ziyaret etti.

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