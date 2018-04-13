Yaşlı kadına yardım eli

Ereğli Belediyesi ilçede yalnız yaşayan yaşlılara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Zor koşullar altında hayatını sürdürmeye çalışan 75 yaşındaki Nazbiye B. yaşadığı eski evden alınarak yeni eşyalı eve taşındı. Sosyal Belediyecilik kapsamında birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini anlatan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu bizim en önemli görevlerimizdendir. Bu doğrultuda her zaman yardıma muhtaç vatandaşlarımızı gözetiyor, destek oluyoruz. Özellikle yaşlılarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır" dedi.

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