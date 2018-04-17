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Engelli öğrencilerin sertifika sevinci

’nın Akşehir ilçesindeki () tarafından açılan resim kursuna katılan lar düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:09
Engelli öğrencilerin sertifika sevinci

Akşehir binasında yapılan törende; 24 öğrenci törene katılan protokol üyelerinin ellerinden sertifikalarını aldı. Başkanı , ların topluma kazandırılması adına yapılan bu tür faaliyetlerin faydalarına değinerek, "Engelli vatandaşlarımıza fırsat verildiğinde her türlü engeli aşarak neler yapabileceğinin kanıtını bu kursumuzda da görmüş olduk. Katılan tüm öğrencileri tebrik ediyor, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve yetkililerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ASEM binasındaki sertifika törenine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, KOMEK Akşehir Müdürü , ASEM Akşehir Müdürü Songül Özcan Turan, Resim Öğretmeni Sibel Simen ve kursiyerler katıldı.

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Engelli öğrencilerin sertifika sevinci
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