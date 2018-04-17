Engelli öğrencilerin sertifika sevinci

Akşehir Aile Sağlık Eğitim Merkezi binasında yapılan törende; 24 öğrenci törene katılan protokol üyelerinin ellerinden sertifikalarını aldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, engelli vatandaşların topluma kazandırılması adına yapılan bu tür faaliyetlerin faydalarına değinerek, "Engelli vatandaşlarımıza fırsat verildiğinde her türlü engeli aşarak neler yapabileceğinin kanıtını bu kursumuzda da görmüş olduk. Katılan tüm öğrencileri tebrik ediyor, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve ASEM yetkililerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ASEM binasındaki sertifika törenine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, KOMEK Akşehir Müdürü Hüseyin Zeybek, ASEM Akşehir Müdürü Songül Özcan Turan, Resim Öğretmeni Sibel Simen ve kursiyerler katıldı.

