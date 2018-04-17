Selçuk Üniversitesinde Turizm Haftası etkinlikleri

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, programın açılışında yaptığı konuşmada, turizmin bacasız bir endüstri niteliğinde olduğunu belirterek, "2017 yılı itibariyle Türkiye'de yaklaşık olarak 32 milyon 400 bin yabancı turist bulunmuş ve ülkemizin farklı yerlerini ziyaret etmiştir. Yaklaşık olarak 26 milyar dolar da ülkemize gelir bırakmıştır. Bu nedenle güçlü bir medeniyetin temsilcisi olarak ülke ekonomimizin güçlendirilmesinde ve insanlığı dünya medeniyetine, dünya ülkelerine doğru şekilde anlatabilmemiz için ülkemize gelen turist sayısının fazlaca arttırılması gerekiyor. 2023 hedefleri itibariyle 50 milyon turistin ülkemizi ziyaret etmesi planlanmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Uyanık, konuşmasının son bölümünde, fakültelerine katkı ve desteklerinden dolayı da Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'e teşekkür etti.



"KONYA, TURİZMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİ ARASINDA YER ALIYOR"

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Selçuk Üniversitesi'nin 97 bin öğrencisiyle öğrenci mevcudu bakımından Türkiye'nin ikinci büyük üniversitesi olduğunu söyledi. Bu anlamda, üniversite bünyesinde 2 turizm fakültesi ve meslek yüksekokullarıyla turizm alanında eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Karabulut, Konya'nın önemli bir turizm merkezi olduğunu aktardı. Prof. Dr. Karabulut, turizmin, medeniyetler arası iletişimin de bir aracı olduğunu belirterek, "Kültürler arası münasebetler ve haberleşmenin vesilesi olarak turizmi ele aldığınız zaman biz de kendimizden bir şeyler verip ülkemizi bu manada değerlerimizle tanıtabiliriz. Etkinliklerle kültür turizmi, inanç turizmi, spor turizmi gibi farklı farklı turizm türlerinin de gündeme gelmesini sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE VE DÜNYADA TURİZM ANLATILDI

Açılış konuşmalarının ardından, "Dünyada ve Türkiye'de Turizmin Geleceği" konulu konferansa geçildi. Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, konferansta, Türkiye ve dünyada turizmin mevcut durumu ile turizmde trendlere ilişkin konuşma yaptı. Prof. Dr. Tuna, dünyada 2017 yılında uluslararası seyahat eden turist sayısının 1,32 milyar olduğunu ve turizm harcamalarının 1,4 trilyon ABD Doları'na ulaştığını ifade etti. Çin'in, dünyada en fazla turist gönderen ülke konumunda olduğunu, bunu sırasıyla ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın izlediğini anlatan Prof. Dr. Tuna, uluslararası kuruluşların tahminlerine göre 2027 yılında Türkiye'ye gelecek yabancı turist sayısının yaklaşık 70 milyona ulaşacağını söyledi. Prof. Dr. Tuna, Türkiye'nin ayrıca Turizm ve Seyahat Endeksi'nde 44. sırada yer aldığını sözlerine ekledi.



"ÖZBEKİSTAN İPEK YOLU FOTOĞRAF SERGİSİ" SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Konferansın ardından, Anadolu Selçuklu Kültür ve Turizmine katkı ödülleri takdim törenine geçildi. Sonrasında, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Selçuklu Medeniyeti Kıyafet Sunumu" gerçekleştirildi. Ardından, Sarayönü Belediyesi Kafkas Alan Halk Dansları Takımı gösteri sundu. Program, Prof. Dr. Necmi Uyanık'ın "Özbekistan İpek Yolu Fotoğraf Sergisi"nin açılışıyla sona erdi. Etkinliklerde ayrıca, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ikramlar da konukların beğenisine sunuldu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Prof. Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, dekanlar, müdürler, öğretim üyeleri, otel, restoran, seyahat acentaları yönetici ve temsilcileri ile öğrenciler katıldı.