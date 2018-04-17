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ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

'da ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

AA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 10:10
Ticari taksi ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Mehmet Ç. idaresindeki 42 TT 482 plakalı , merkez Karatay ilçesi Turgut Reis Mahallesi Karaman Caddesi'nde, (41) idaresindeki 42 PJ 660 plakalı minibüsle çarpıştı.da, araçtan fırlayan minibüs sürücüsü Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza haberini alıp olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Alkan'ın yakınları, güçlükle sakinleştirildi.Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında Mehmet Alkan'ın cesedi otopsi için Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Taksi sürücüsü Mehmet Ç, gözaltına alındı.

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Ticari taksi ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
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