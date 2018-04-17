Ticari taksi ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Mehmet Ç. idaresindeki 42 TT 482 plakalı ticari taksi, merkez Karatay ilçesi Turgut Reis Mahallesi Karaman Caddesi'nde, Mehmet Alkan (41) idaresindeki 42 PJ 660 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada, araçtan fırlayan minibüs sürücüsü Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza haberini alıp olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Alkan'ın yakınları, güçlükle sakinleştirildi.Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında Mehmet Alkan'ın cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Taksi sürücüsü Mehmet Ç, gözaltına alındı.