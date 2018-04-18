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Olimpik Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren olimpik takımı, antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenör nezaretinde çalışmalarını sürdüren takım sporcuları yapılacak olan şampiyonalara katılmak için iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:27
Akşehir Spor Olimpik Okçuluk Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

takımının Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı ile üyeleri ve 'da izledi.

Akşehir Spor'un sadece da değil çeşitli spor branşlarında da faaliyetini sürdürdüğüne değinen Kulüp Başkanı Yakup Yıldız, "Akşehir Spor Kulübü olarak 9 Branşta faaliyet yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerden bir tanesi de olimpik okçuluktur. Takım antrenörü önderliğinde yarışmalara hazırlanan minik gençlerimiz 29 sporcumuzla bu faaliyeti sürdürmekte. Akşehir Spor olarak sadece futbolda değil , Voleybol, Atletizm, Güreş, Okçuluk, Satranç, Yüzme ve gibi spor dallarında da faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Futbol takımlarımız U17-U19 kategorilerinde mücadelesini sürdürüyor ayrıca U13 kategorisine de bu hafta katılacağız. Akşehir Spor Kulübü olarak açtığımız Spor akademisi kapsamında spor yapmak isteyen tüm gençlerimizi Akşehir Spor kulübüne davet ediyoruz. Ayrıca talep olması halinde diğer branşları da açmak istediğimizi belirterek, gençlerimizin boş zamanlarını kahvelerde, sokaklarda, yada kötü alışkanlıklarla değil spor yaparak değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

Halk Oyunları ekibi olarak 'da geçtiğimiz günlerde yapılan yarışmada il birincisi olduklarını söyleyen Yahya Yıldız, "Halk Oyunları ekibimiz; 'ta yapılacak olan bölgesel yarışmalara katılacaklar. Kendilerine bu yarışmada başarılar diliyorum. Satranç branşında da 29 Nisan'da Konya'daki yarışmaya katılacak olan kulüp sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Bir sezon boyunca tüm faaliyetlerimizde bize yardım ve desteklerini esirgemeyen Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya'ya, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz'a ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım İbrahim Öncel, Ünal Çelik ve Mehmet Korkusuz'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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Akşehir Spor Olimpik Okçuluk Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
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