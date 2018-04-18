Ereğli Belediyesi 17 ekiple sahada çalışmalarını sürdürüyor

Hizmet noktasında tüm birimlerimizle saha olduklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Belediye olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek adına toplamda 17 ekibimizle yoğun olarak çalışıyoruz. Her şey daha güzel bir Ereğli için. Hemşehrilerimizin talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Her mahallemize eşit şartlarda hizmet ulaştırmak için tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor.

Daha iyi hizmet etme prensibimizle 2018 yılının planlamasını yaptık. Bu planlamalar ile Ereğlimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu noktada hemşehrilerimizin bize olan güveni ve desteğini yadsıyamayız. Onların bize olan yaklaşımları bizi daha da çok kamçılıyor. Bizlere desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

