Ereğli'de şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

30 Mart 2018 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yol yapım inşaatının güvenliğini sağlarken PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emre Dut'un ailesine Şehadet Belgesi verildi. Şehadet Belgesi İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran tarafından baba Mustafa Dut'a takdim edildi.

Programda Şehit Uzman Çavuş Emre Dut'un ailesinin yanı sıra İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Osman Yüca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, Ereğli Cezaevi Komutanı Üsteğmen Ali Fidan ve diğer askeri yetkililerde yer aldı.

