Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Ereğli'de şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

Ereğli'de ailesine verildi

'nın Ereğli ilçesinde, Uzman Çavuş 'un ailesine verildi.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:38
Ereğli'de şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

30 Mart 2018 tarihinde 'in ilçesi kırsalında yol yapım inşaatının güvenliğini sağlarken 'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede düşen Uzman Çavuş 'un ailesine verildi. Şehadet Belgesi İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve ı Albay İsmet Cansaran tarafından baba Mustafa Dut'a takdim edildi.

Programda Şehit Uzman Çavuş Emre Dut'un ailesinin yanı sıra İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Osman Yüca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, Ereğli Cezaevi Komutanı Üsteğmen Ali Fidan ve diğer i yetkililerde yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ereğli'de şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN