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Zabıta Müdürlüğünden lara

Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelindeki et ve satışı yapan işyerlerinde yaptı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:27
Niğde Zabıta Müdürlüğünden Kasaplara denetim

Et ve satan işletmeler, Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Vatandaşların tüketimine sunulan et ve et ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilmesi için ve bilgilendirme çalışmaları şehir genelinde sürüyor. Rutin denetiminde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, ustalık belgesi, kaçak et, mezbaha mühürü ve hijyen noktasında zabıta ekipleri inceleme yaptı.

Zabıta ekiplerinin şehirdeki sağlık denetimlerinin devam edeceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Rifat Özkan; "İşyerlerinde kaçak kesimi önlemek, hijyen koşulları ve gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde satışının yapılması için gerekli kontrolleri zabıta ekiplerimiz belli periyotlarda gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için ön planda denetimlerimiz devam edecek" dedi.

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Niğde Zabıta Müdürlüğünden Kasaplara denetim
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