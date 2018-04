Niğde Zabıta Müdürlüğünden Kasaplara denetim

Et ve et ürünleri satan işletmeler, Niğde Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Vatandaşların tüketimine sunulan et ve et ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmaları şehir genelinde sürüyor. Rutin kasap denetiminde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, ustalık belgesi, kaçak et, mezbaha mühürü ve hijyen noktasında zabıta ekipleri inceleme yaptı.

Zabıta ekiplerinin şehirdeki sağlık denetimlerinin devam edeceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Rifat Özkan; "İşyerlerinde kaçak kesimi önlemek, hijyen koşulları ve gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde satışının yapılması için gerekli kontrolleri zabıta ekiplerimiz belli periyotlarda gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için ön planda denetimlerimiz devam edecek" dedi.