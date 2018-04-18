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Valiye selam veren e çarpan sürücü: Trafik yoğundu, kaçamadım

'da yla evinden çıkan Canbolat'a selam veren polis memuru 'ye (53) çarpan sürücü 'nın (37) ifadesi ortaya çıktı. dan sonra serbest kalan Sarı, ifadesinde, ''Polisevinin önüne yaklaştığımda 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu gördüm. Frene bastım; ancak duramayıp, çarptım. Polise çarpmamak için kurtarmak istedim; ancak trafik yoğun olduğu için kaçabilecek yer bulamadım'' dedi.

DHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:33
Valiye selam veren polise çarpan sürücü: Trafik yoğundu, kaçamadım

, geçen 10 Nisan günü Türk Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi. Polisevinden yla çıkan Canpolat'a yol güvenliği alan polis memuru , selam vermek istedi.

Bu sırada yoldan geçen yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis memuru Selvi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup düşen Vedat Selvi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın etkisiyle büyük şok yaşadığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inerek Selvi'nin yanına koşup, yardım etti.

EŞİT KUSURLU BULUNDULAR

Tedavisi süren polis memuru Vedat Selvi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Selvi ve sürücü Mürsel Sarı'nın kazada eşit oranda kusurlu oldukları yönünde rapor hazırlandığı kaydedildi.

'KAÇACAK YER BULAMADIM'

Sürücü Sarı, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Trafiğin yoğun olduğunu ve kaçacak yer bulamadığını belirten Vedat Selvi, ifadesinde, ''Eve giderken polisevine yaklaştığımda 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu gördüm. Frene bastım; ancak duramayıp, çarptım. Polise çarpmamak için kurtarmak istedim; ancak yol trafiği yoğun olduğu için kaçabilecek yer bulamadım'' dedi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Valiye selam veren polise çarpan sürücü: Trafik yoğundu, kaçamadım
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