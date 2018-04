Ereğli’den okumaya destek

BUGÜN NELER OLDU

Kursa katılan bayanlar "Okumayazma seferberliği başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a ayrıca bize bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Özkan Özgüven'e teşekkür ederiz" dediler. Eğitim her yaşta kıymetlidir diyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Kadınlarımızın sosyal hayata katılımını sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla açtığımız Hanımlar Semt Lokalimizde, her yaştaki kadınlarımıza okuma-yazma kursu veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı ve öncülüğünü yaptığı okuma-yazma seferberliği çerçevesinde hayata geçirdiğimiz uygulama kadınlarımızdan yoğun talep görüyor. Onların bu azim ve kararlılığı bizleri daha da mutlu ediyor. Şehrimize hizmet noktasında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Hanımlarımıza okumayazma kursu da bu anlamda önemli bir projedir. Tüm kadınlarımızı kursumuza bekliyoruz" diye konuştu.Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Özgüven, "Sosyal projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda da ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Ereğli'miz her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.