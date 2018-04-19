Fettah Can’a Ereğli’den davet

BUGÜN NELER OLDU

Mehmetçiklerimize moral vermek ne zamandan beri suç oluyor diyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Toplumumuzda rol model olarak alınan değerli sanatçılarımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde Afrin'de ülkemizin geleceği için mücadele veren kahraman askerlerimize moral ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret bazı kesimlerce anlamsız bir tepki gördü. Bu anlamda skandal bir karara imza atan CHP'li Silifke Belediyesi ziyarete katılan Fettah Can'ın 13 Mayıs'taki konserini iptal etti. Bu talihsiz karara anlam veremedik, vatan uğruna mücadele veren kahraman askerlerimizi ziyaret etmek suç değil büyük bir erdemdir. Ereğli Belediyesi olarak değerli sanatçımıza gösterilen bu tavrı tasvip etmiyoruz. Bunun üzerine derhal irtibata geçerek 12 Mayıs'ta şehrimizde düzenleyeceğimiz Türk Yıldızları gösterimize sanatçımızı davet ettik. Bir aksilik çıkmazsa 12 Mayıs'taki programımızda Fettah Can sahne alacak. Değerli sanatçımıza teşekkür eder, programımıza tüm hemşehrilerimizi beklerim" dedi.