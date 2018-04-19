İnşaat fuarında hedef 40 bin ziyaretçi

200'ün üzerinde firmanın katıldığı yapı fuarı, 400'ü belediye başkanı 40 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. TÜYAP Konya
Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ayyıldız, inşaat, gayrimenkul, kent, ve mobilya fuarlarının birleşimiyle açılacak Yapı Fuarı'nın yeni bir konsept oluşturduğunu söyledi. Bu fuarların geçen yıl 30 bin metrekare alanda düzenlendiğini hatırlatan Ayyıldız, "Gayrimenkul sektörüne ilişkin geçen yıl ilk defa Konya'da fuar düzenledik. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Toplam iki salondaki fuarımızda 100 bin liradan 5 milyon liraya kadar çeşitli evler sergilenecek. Ayrıca Türkiye'deki fuarlarda fazla görülmeyen ve ilk defa Konya'da gösterilecek olan örnek bir daire de fuar kapsamında sergilenecek. Konya'nın yanı sıra Denizli, Karaman, Antalya
, Ankara ve İstanbul'dan da yeni projeler bu fuarda yer alacak." diye konuştu. 200'ÜN ÜZERİNDE FİRMA KATILACAK
İnşaat sektörü açısından mobilya, kapı-pencere sistemleri, yer döşeme ve boyaya kadar geniş bir ürün yelpazesini fuarda sunmaya çalıştıklarına değinen Ayyıldız, "Kent Fuarı'nda ise belediyelerin ihtiyaçları sergilenecek. Fuarımız katılımcı, ziyaretçi sayısı ve metrekare bakımından Türkiye'de en büyük fuar olma özelliğini taşıyor. Türkiye Belediyeler Birliğinin organizasyonuyla yaklaşık 400 belediye başkanını, daire başkanları ve belediye temsilcilerini burada ağırlayacağız. İnşaat, gayrimenkul, mobilya ve belediyelere üretim alanlarında faaliyet gösteren 200'ün üzerinde firmanın katılımıyla hazırlanan fuarlarımızda, 21. yüzyıl kent insanına çağdaş yaşam koşullarını sağlayabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan hizmet ve projeleri topluca sergileyeceğiz" dedi.