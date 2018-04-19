Okçular Kalehan Ecdat Bahçesi’nde yarışıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Dünya Etnospor Konfederasyonu, Okçular Vakfı, Konya
Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Ön Elemeleri Kalehan Ecdat Bahçesi'nde başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Okçular Vakfı'nın çok güzel bir geleneği başlattığına vurgu yaparak Fetih Kupası'nın kendilerine önemli mesajlar verdiğini söyledi. Akyürek, "Kendi kültür ve değerlerimizin yeniden ortaya çıkarılması, canlandırılması ve günümüzde de var olabilmesi için Okçular Vakfı, önemli çalışmalara imza atıyor. Konyamız da böylece farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İçinde bulunduğumuz alan da misyon olarak buna son derece uygun. Sayın Cumhurbaşkanımızın son gelişlerinde burası hizmete açılmıştı. Mehteran binamız kültürümüze uygun bir şekilde oluştu. Selçuklu Kervansarayımız var. Yine Osmanlı mimari eserlerinden örnekler bir kale içinde de canlandırılan farklı faaliyetler yapılıyor. Şu anda yapılan faaliyet buraya son derece uygun düştü" diye konuştu. DEĞERLERİMİZİN İHYASI
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın kuruluşundan bu yana başlattığı Fetih Kupası'nın bugün dünyada geleneksel okçuluk ile olimpik okçuluğun birlikte yarıştığı en büyük turnuva olma özelliği kazandığına vurgu yaparak, şunları dile getirdi: "Dünyanın dört bir yanından geleneksel okçuluk ile ilgilenen sporcular Fetih Kupası'nda İstanbul'da yarışabilmek için kıyasıya bir mücadele içindeler. Bugün dünyada geleneksel okçuluk denirken tarihte olduğu gibi yeniden bir referans merkez haline gelmiş durumda. Bunun merkezi de İstanbul'dur. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde önderliğinde bu tarihi atmosferi, bu tarihi mekânı, içindeki tarihi değerlerle beraber yeniden ihya etmeyi başardık diyebiliriz."