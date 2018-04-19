Selçuklu nesli ihya ediliyor

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu'nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Proje Destek Programı üçüncü yılında da ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi'nin desteği ile Konya
Ahlak, Kültür ve Çevre Derneği Kur'an'ın Anlamıyla Buluşma Platformu tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de paydaş olduğu "Selçuklu'nun Gençleri Kuran'la Buluşuyor" projesi kapsamında "En büyük haber" isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Eğitim çalışmalarının sadece eğitimcilere ve bu işin sorumluluğunu üstlenen resmi kurum ve kuruluşlara bırakılamayacak kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar,"Bu anlamda eğitim kuruluşlarımız dışımızda bu sorumluluğu üstlenen kurum ve kuruluşlarımızın, bu sorumluluğu üstlenmesi takdire şayandır. Şehrin imarı da neslin ihyası birlikte yürütülmelidir. Selçuklu Belediyemiz sadece şehrin imarıyla değil neslin ihyası için de birçok projeye münferiden ya da müştereken imza atıyor. Bu desteklerden dolayı Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. 66 PROJEYE DESTEK VERİYORUZ
Selçuklu Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu organizasyon proje destek programımızın bir parçası. Selçuklu Belediyesi olarak sadece bu yıl sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumları ve öğrenci topluluklarımızdan oluşan 66 projeye destek veriyoruz. Bunlardan en güzeli de "Selçuklu'nun Gençleri Kuran'la Buluşuyor" programı. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah izleyeceğiniz tiyatro gösterisi de sizlerin Kuran'la buluşmasına bir vesile olur" dedi. Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve gençlerin kötü alışkanlıklarını terk etmeleri amacıyla hazırlanan "En büyük haber" konulu tiyatro gösterisi sergilendi. Oyun protokol üyeleri ve öğrencilerden büyük beğeni aldı.