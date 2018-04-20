NEÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinden yargı organlarına ziyaret

Hukuk Fakültesi Genç Hukukçular Topluluğu ile Hukuki Araştırmalar ve Geliştirmeler Topluluğunun düzenlediği gezide öğrencilere NEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Emekli Yargıtay Hakimi Engin Şafak ve öğretim üyeleri eşlik etti. İlk olarak Anayasa Mahkemesine gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere Yüce Divan yargılamalarının yapıldığı salonda Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Salim Küçük tarafından Anayasa Mahkemesinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.

Gezinin sonraki adresi Türkiye Adalet Akademisi oldu. Burada Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Şansal ile Hakim Ebubekir Soylu, akademiye giriş koşulları ve verilen eğitimler hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Bilgilendirme toplantısının ardından öğrenciler akademide bulunan duruşma salonunu gezip cübbe giyerek fotoğraf çektirdi. Türkiye Adalet Akademisinin ardından Yargıtay Başkanlığında Tetkik Hakimi Ülkü Semra Bozkurt ve Hakim Ahmet Takçı, Yargıtay Başkanlığının görev ve yetkileri hakkında öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Öğrenciler ziyaret ettikleri kurumlarda yetkililere sorular yönelterek merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldu. Gezi, Hacı Bayram Camii ziyaretiyle sona erdi.