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2 TL'lik otopark ücretini memleketinden postayla gönderdi

Ailesiyle birlikte 2017 yılında Kapadokya'ya tatile gelen Kastamonulu Mehmet Bakır, park görevlisini bulamadığı için park ücretini ödeyemedi. Memleketine dönen Bakır, ödeyemediği 2 TL'yi Belediyesine mektupla gönderdi.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 12:19
2 TL'lik otopark ücretini memleketinden postayla gönderdi

Kastamonu'da yaşayan Mehmet Bakır, geçen yaz ailesiyle birlikte Kapadokya'yı gezmeye geldi. Gezi kapsamında 'e de gelen Bakır, aracını park ettiği otoparka döndüğünde, araç üzerinde 2 TL'lik makbuz gördü. Bakır daha sonra otopark görevlisini aramaya koyuldu, ancak bulamadı. Uzun arayışlarına rağmen görevliyi bulamayınca memleketine dönen Bakır, daha sonra 'ne dilekçe ve otopark ücreti olan 2 TL ile birlikte mektup gönderdi. Satırlarında otopark ücretini ödemek istediğini dile getiren Bakır'ın mektubu şöyle:
Gezisi sonrasında park görevlisinin aracının cam sileceğine bıraktığı 2 TL'lik makbuzun bedelini ödemek için otopark görevlisini bir türlü bulamayan Mehmet Bakır, Kastamonu'ya döndü.

"2017 yılı yaz ayında Kapadokya bölgesine ailemle yapmış olduğum seyahatte, ilinize de misafir olmuştuk. Bu seyahatimde Nevşehir merkezde aracımı yol kenarına park etmiştim. 1 saatten fazla kaldığımı biliyorum, ama toplam ne kadar süre park ettiğime emin değilim. Geri döndüğümde aracın camında otopark ücretine ait ekte sunduğum bilet bulunmaktaydı. Park ücretini ödemek için görevliyi aradım, ancak o esnada bulamadım ve ücret ödemeden hareket etmek zorunda kaldım. Belediyenize olan bu borcumu bu şekilde ödemek istiyorum. Ekte sunduğum ücretin kabulünü arz ederim."

Kastamonulu duyarlı vatandaş Mehmet Bakır'ın 19 Nisan'da Nevşehir Belediye Başkanlığına gönderdiği dilekçe işleme alındı ve gerekli işlemler yapıldı.

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2 TL'lik otopark ücretini memleketinden postayla gönderdi
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