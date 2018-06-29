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Meram, hasta yakınlarına kucak açıyor

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Meram, hasta yakınlarına kucak açıyor
Meram Belediyesi tarafından hasta ve hasta yakınları için otel konforunda inşa edilen Tenzile Ana Hasta Konukevi, şehir dışından gelerek Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yakınlarına ücretsiz olarak hizmet veriyor. Meram Tıp Fakültesi yakınına inşa edilen ve ücretsiz olarak şehir dışından gelen hasta yakınlarının konakladığı tesis, 42 odası ile 84 kişiye hizmet veriyor. Sosyal ve kültürel belediyeciliğe verdikleri öneme dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Tenzile Ana Hasta Konukevimizde de; tedavi maksadıyla şehrimize civar il ve ilçelerden gelen hastaların yakınlarını misafir ediyoruz. Hemşehrilerimizin iyi günlerinde yanlarında olduğumuz gibi kötü günlerinde de yanlarında olmayı görev biliyoruz. 'İyi ki Doğdun Bebek' projemiz, 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yönelik 'Yalnız Değilsiniz' projemiz, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın alışverişlerini gerçekleştirdikleri sosyal yardım merkezimiz, ve emeklilerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız için yaptığımız yatırımlar sosyal alanda vatandaşlarımıza sunduğumuz önemli projelerdir." dedi. Tesiste konaklayan ve ağırlıklı olarak şehir dışından gelen vatandaşlar ise, sunulan hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.
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Meram, hasta yakınlarına kucak açıyor
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