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’ kitabı tanıtıldı

Prof. Dr. ve ’ın “” kitabı KTO ’nde düzenlenen imza gününde tanıtıldı

Giriş Tarihi: 29.6.2018
‘Temel Tasarım’ kitabı tanıtıldı
KTO kültürel ve bilimsel alana katkı sağlayan eserler vermeye devam ediyor. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları bünyesinde yayımlanan Prof. Dr. ve Mimar M. Semra Çınar'ın "" kitabı, düzenlenen imza günü ile tanıtıldı. Endüstriyel tasarım başta olmak üzere mimarlık ve tasarım alanına yeni bir soluk getirmek amacıyla hazırlanan kitabın imza törenine akademisyenler, öğrenciler katıldı. Dr. Yılmaz kitabın önemli bir kaynak olarak hedefine layıkıyla ulaştığını belirtti. Başta olmak üzere "Temel Tasarım" kitabında emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, "Geçtiğimiz yıllarda alanımızda kaynak bulmak noktasında zorluklar yaşadık. Yayımladığımız "Temel Tasarım" kitabı ile mimarlık alanında önemli bir adım atmış olduk. Görsel açıdan oldukça zengin tuttuğumuz bu kitapta farklı çalışma örnekleri ile temel tasarıma ait ilke ve elemanların aktarımını çeşitli bakış açılarıyla göstermeye çalıştık" diye konuştu.
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