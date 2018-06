Yeni hükümet sistemi ile Türkiye daha güçlü

ÖZGÜVEN

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven 2018 seçim sonuçlarını değerlendirdi. Türk halkı feraset ve vefasını bir kez daha gösterdi diyen Başkan Özgüven: "Halkımız hizmet siyasetinden yana olduğunu, feraset ve vefasını bu seçimde de gösterdi. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan 'ı seçti. Bu sonuçla beraber tüm şer odakları birleşse de halkımızın iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. 24 Haziran seçimlerinde de kazanan demokrasi ve milli irade olmuştur. Çok yüksek bir katılımla sandığa giden ve iradesine sahip çıkan yüce Türk Milleti her zaman olduğu gibi yine doğru kararı vermiştir. Darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını iman gücü ile durduran milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde darbecilere ve vesayet odaklarına fırsat vermeyeceğini göstererek istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bu demokrasi şölenine katılan tüm halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte ülkemizin önündeki tüm engeller kalkacak ve ülkemiz hızla büyümesini sürdürecek. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarı çok daha yükseklere çıkacak. Her bir vatandaşımızın huzuru ve refahı artacak ve tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şuuru bizi 2023, 2053, 2071 hedeflerimize emin adımlarla götürecek inşallah. bu duygu ve düşüncelerle 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, seçime yüksek katılım sağlayarak iradesine sahip çıkan milletimize bir kez daha teşekkür ederim" dedi.EreğliBelediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile yardıma muhtaç vatandaşların dualarını almaya devam ediyor. Kimsesi olmayan, ihtiyaçlarını tek başına göremeyecek olan vatandaşların imdadına yetişen evde bakım ekibi Ereğlililerden takdir topluyor. Kimsesizlerin kimsesi olacağız diyerek çıktık biz bu yola diyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven: "Hemşehrilerimizin hizmet bayrağını bize layık gördüğü günden itibaren oluşturduğumuz ekiplerden birisi Evde Bakım Hizmetleri oldu. Bu yola kimsesizlerin kimsesi olacağız sloganıyla çıktık. Şükürler olsun ki kurulduğu günden bu yana bu ekibimiz birçok hemşehrimizin yardımına koştu ve onların dualarını almayı başardı. Şehrimizin her noktasında, 87 Mahallemizde de bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Evde Bakım Hizmetimizi 4 yılda 150 farklı eve yaklaşık 4200 defa ulaştırdık. Bu mübarek günlerde ve her zaman dua almak bizim için her şeyden daha önce gelir. Ereğli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğunu her daim gözetiyoruz" şeklinde konuştu.EreğliBelediyesi girişimci kadınlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gökçeyazı Mahallesi'nde arıcılık sektörüne girmek isteyen bayanlara 2 adet kovan ve gereken malzemelerin dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım programında kısa bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven: "İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile ortaklaşa kırsalda yaşayan kadınlarımıza hem istihdam hem de ekonomik anlamda ailesine katkı sağlamasında öncü oluyoruz. Bu anlamda çeşitli kurslar düzenliyoruz, bu kurslardan biri de arıcılık kursu. Kursun neticesinde bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz, onun için bayanlarımıza malzemeleriyle beraber ikişer kovan verdik. Kovanlarda denemelerini yapacaklar ve bu işi büyüteceğiz, 2 kovan yetmez 10, 20, 30 ve en nihai hedefimiz 50 kovana ulaşabilmek." şeklinde konuştu.EreğliSiyah Havucu bayramda da evlerimize girecek. Geçtiğimiz aylarda Ereğli Belediyesi tarafından patenti alınan siyah havuç lokum ve şekerlemeleriyle de Bayramın gözdesi olacağa benziyor. Siyah havuçla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven: "Siyah havucun birçok şeyin hammaddesi olduğunu biliyoruz. Şalgam üretiminde, gıda ve kozmetik sanayisinde gıda boyası olarak kullanıldığını biliyoruz. Binbir derde derman olan bu mucize ürününün tamamına yakınının Ereğli'mizde yetişmesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bunun yanı sıra siyah havuç lokum ve şekerlemeleriyle de ön plana çıkıyor. Öyle gözüküyor ki bu bayramda da siyah havuç lokum ve şekerlemeleri hemşehrilerimizin gözdesi olacak. Belediye olarak uzun uğraşlarla patentini aldığımız ve Ereğli Siyah Havucu olarak tescillenen siyah havuç Ereğli'mizin önemli bir değeridir. Değerlerimize sahip çıkmalı ve korumalıyız. Bu düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.EreğliBelediyesi ilçe genelinde parkların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bahar temizliğine başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sulama, farklı bölgelerde ağaç budaması yaparken uzayan otları da çim biçme araçlarıyla temizliyor. Güzel havalarda çocukların ve ailelerinin yeşil alan ve parklarda daha fazla vakit geçirmeye başladığına dikkat çeken Belediye Başkanı Özkan Özgüven: "Ev hanımları nasıl bahar aylarında evlerini baştan aşağı temizliyorsa, biz de ilçemizdeki yaşam alanlarını, parklarımızı, sokaklarımızı aynı şekilde temizliyoruz" dedi.Atakent Mahallesi sakinleri Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret ederek ilgileri ve mahallelerine yapılan çalışmalar için teşekkür ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven: "Atakent Mahallemiz sakinleri ziyaretimize geldiler, duyarlılıkları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Şehrimize hizmet etme noktasında çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda planlamalarımız yaparak Ereğli'mizin sorunlarına çözüm üretiyoruz. Yıllardır çözülemeyen sorunların üzerine gider ek bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Atakent Mahallemizde de 1973 yılından beri tapularını alamayan hemşehrilerimizin soruna neşter vuruyor ve çözmek için yoğun çaba harcıyoruz. En kısa zamanda da bu sorunu çözüme kavuşturacağız inşallah. Ereğli'mize layıkıyla hizmet etmek en büyük gayemiz. Bu noktada çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Bizlere destek olan ve çalışmalarımızla ilgili takdirlerini sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.EreğliBelediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri planlanan işleri zamanında yetiştirmek adına gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven: "Son 4 yılda Ereğli'mize önemli hizmetler yaptık. Hizmetlerimizde rekor üstüne rekor kırarak adeta kendimizle yarıştık. 2018 planlamalarımız içerisinde de yine rekorları alt üst edecek hizmetlerimiz olacak. Özellikle asfaltta yine büyük bir atılım yapacağız. Son 4 yılda tam 525 km sıcak ve soğuk asfalt çalışması yaparak hizmette çıtayı çok yükseklere çıkardık" dedi.