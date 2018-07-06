4 ülke Konya’da gerçeği aratmayan tatbikat yaptı

El-Bab, Afrin ve PKK operasyonlarının başarıyla sağlanmasına büyük ölçüde destek veren Hava Kuvvetleri, Konya
'da 3 ülkenin katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatıyla kara birliklerine yakın hava desteği sağlama konusunda yeni taktikler geliştirdi. Tatbikatta, ASELSAN tarafından üretilen lazer işaretleme sistemleri ile yerli ATAK helikopterler karakol baskını yapmaya çalışan teröristleri F-16 uçaklarla birlikte yok etti. Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatları 2009 yılından itibaren gerçeğe yakın harekât ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimi ile günümüz ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla, yılda iki dönem halinde Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılıyor. Jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, harekât ortamında yapılacak müşterek personel kurtarma usulleri deniyor, komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. F-16 BASKINI ÖNLEDİ
Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katıldığı Anadolu Ankası 2018 tatbikatında bu yıl terör örgütlerinin hareketlerine karşı yeni taktikler geliştirildi. El-Bab ve Afrin harekatında yaşananlardan edinilen tecrübelerle gerçekleştirilen tatbikatta, jetler kara birliklerine yakın hava desteği, dinamik Hedefleme, Zamana Duyarlı Hedefleme gibi görevleri yenileyerek tatbik etti. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Albay Mete Kuş, sınır karakoluna yapılan terör baskını ve yaralı askerlerin kurtarılmasının senaryo çerçevesinde gerçekleştirildiği söyledi. TATBİKATA YERLİ PROJELER DAMGA VURDU SENARYO
gereği, teröristlerle çatışmaya giren sınır karakolundaki askerler, Hava Kuvvetleri Komutanlığından yardım istedi. Belirlenen hedefler, Hançer filoya ait 4 F-16 uçağı ile tam isabet vuruldu. Daha sonra bölgeye gelen yerli helikopter ATAK'lar terör grubuna taarruz yaptı. Karakol yakınındaki yaralı askerler MAK timleri tarafından kurtarılırken, yeniden karakola ateş açılması üzerine Aselsan tarafından üretilen lazer işaretleme sistemleriyle hedefler F-16'lara gösterildi. F-16 tarafından görülen hedefler yok edilerek tatbikat başarıyla tamamlandı. 4 ülke askerlerinin birlikte yaptığı tatbikat nefes kesti.