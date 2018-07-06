Alanya Belediyesi, KTO Karataylı mimarlara emanet

BUGÜN NELER OLDU

Karatay Üniversitesi ve Alanya Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Alanya Belediyesi Sosyal Tesis ve Kültür Merkezi Mimari Projeleri'nin sergi ve ödül töreni Alanya Belediyesi'nde gerçekleşti. Törene KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Alanya Belediye Başkanı Ahmet Murat Yücel, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, meclis üyeleri, akademisyenler, mimarlar ve öğrenciler katıldı. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Heyecan verici bir proje. KTO Karatay Üniversitesi iş dünyasının üniversitesi, şehirlerimize, ülkeye ve dünyaya açılan bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyor. Bilimsel alanın yansıra, toplumsal alana katkı sağlayan bir üniversite olduğunu bugün burada görüyoruz. Öğrencilerimize cesaretleri için teşekkür ediyor, devamını diliyorum" diye konuştu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Ülkemiz ve şehrimiz adına KTO Karatay Üniversitesi güzel işlere imza atmıştır, tebrik ediyorum" dedi.