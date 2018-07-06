Anıtkabir’de dalgalanan Türk bayrağı Diltaş’ın

ANITKABIR'DE
dalgalanan Türk Bayrağı, düzenlenen törenle Diltaş Eğitim Kurumları'na teslim edildi. Anıtkabir Komutanlığı'nca yılın belli dönemlerinde uygun görülen kurumlara hediye edilen Türk Bayrağının teslim töreninde büyük heyecan yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında dalganan Türk bayrağı, Konya
'da 38 yıldır faaliyet gösteren Diltaş Eğitim Kurumlarına verildi. Türk milletinin bağımsızlık simgesi ve en büyük değeri olan ve Anıtkabir'de dalganan Türk Bayrağının, kurumlarına hediye edilmesinin gurur verici olduğunu belirten Genel Müdür İsmail Safa Ketenci "Türkiye'nin ve dünyanın her bölgesinde yer alan binlerce mezunumuzun ve kurumumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimizin hedefi ülkemizi Atatürk'ün işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesine taşımaktır. Bu amaca ulaşmak için tüm gücümüzle yorulmaksızın çalışıyoruz" dedi.