Aşkan’da spor kompleksi inşaatı yükseliyor

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Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Aşkan Mahallesi'nde yapımına devam edilen spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Değişen yaşam koşulları ile birlikte halkın ihtiyaçlarının da değiştiğine dikkat çeken Toru, "Sportif alanlar, sosyal tesisler ve parklarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Aşkan, Alavardı, Necip Fazıl, Yaka Mahallelerimizin ihtiyacı olan spor donatılarını sağlamak üzere daha önce başlamış olduğumuz Aşkan Spor Kompleksi inşaatı, yıl sonu itibariyle halkımıza hizmet vermeye başlayacak." dedi. Spor kompleksi ile ilgili bilgiler veren Başkan Toru, "tesisimiz toplamda 12 bin 400 metrekarelik alana oturuyor ve 4 bin 200 metrekarelik inşaat alanına sahip. Spor kompleksimizin içerisinde yer alan iki kapalı bir açık tenis kortu, 7 kulvarlı okçuluk alanı, 2 squash alanı, badminton alanı, basketbol sahası, bay ve bayanlar için fitness alanları, çocuklarımız için oyun bölümleriyle birlikte Meram'da sporun farklı dallarına olan ihtiyaç karşılanmış olacak. Tesisimizde şu an ki imalat yüzde 65 seviyesinde. İnşallah Kasım ayı gibi tefrişat tamamlanarak belediyemiz tarafından işletmeye açılmış olacak. Meram, spor açığını hızla gidermeye devam ediyor. Spor kompleksimiz ilçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.