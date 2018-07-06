Beyşehir ve Seydişehir’de sağlık hizmetleri değerlendirildi

PROF
. Dr. Koç
ve beraberindeki heyet İlk olarak Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Hastane Başhekimi Op. Dr. Seyit Ali Deniz'den taşınma işlemleri devam eden 75 yataklı ek hizmet binasında sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Acil servis ve görüntüleme hizmetlerinin taşındığı alanlarda hasta vatandaşlarla ve yakınları ile sohbet eden Prof. Dr. Koç, " Yetkili inşaat firmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı bazı sıkıntılar yaşadığımız hastanemizde işlerin yoluna giriyor olmasından dolayı mutluyuz" dedi.