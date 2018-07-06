Hançerli tercih yapacak öğrencilerle bir araya geldi

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Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, ortaöğretime geçiş için tercih yapacak öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı programının gerçekleştiği merkezi ziyaret etti. Karatay Belediyesi'nin desteği ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaöğretime geçiş tercih rehberliği programına Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, rehber öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, 8. sınıfı bitiren öğrencilerin tercih maratonunun başladığını dile getirerek; tercih stantlarında rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilerin istekleri doğrultusunda aldıkları puanlara en uygun liseleri tercih etmesi noktasında yanlarında olduklarını belirtti. Büyükmanav, tercih stantlarının oluşturulmasına destek veren Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli'ye ve stantlarda görev alan öğretmenlere teşekkür ederek; öğrencilere başarılar diledi. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ise Karatay'da yüksek olan eğitim seviyesini daha da ileriye taşımak için kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneği olarak Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tercih standı oluşturduklarını söyledi. Eğitim yatırımlarına dikkat çeken Hançerli, ilçede 75 okula 75 kütüphane, 20 okul, 5 kapalı spor salonu ve 16 suni çim sahayı belediye öz kaynakları ile kazandırdıklarını kaydetti.