Havzan’da yatırımlar açılış için gün sayıyor Meram’ın en kalabalık bölgelerinden olan Havzan Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen Havzan Sosyal Tesisi ve yanı başında bulunan Çocuk Sokağı açılış için gün sayıyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018