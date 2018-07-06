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Havzan’da yatırımlar açılış için gün sayıyor

Meram’ın en kalabalık bölgelerinden olan Havzan Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen Havzan Sosyal Tesisi ve yanı başında bulunan Çocuk Sokağı açılış için gün sayıyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Havzan’da yatırımlar açılış için gün sayıyor
HAVZAN Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen Havzan Sosyal Tesisi ve yanında bulunan çocuk sokağında incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Fatma Toru, "1 buçuk yıldır devam eden inşaat çalışmalarıyla birlikte burada sosyal tesisimizi tamamladık. Sosyal tesisimizle birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ailelerimizin bir çocuk parkı talebi vardı. Alan problemi yaşanmasından dolayı çocuk parkı yerine 'da ilk olan bir uygulama gerçekleştirdik. Çocuk sokağı uygulaması. Sosyal tesisimizin yan tarafındaki sokağı trafiğe kapatarak ailelerimizin de içinin rahat olacağı güvenli bir oyun sokağı oluşturduk. Bu sokağı, çocuklarımızın ilgisini çekecek şekilde boyayarak, oyun alanları oluşturduk. Anneler, sosyal tesisimizdeki hanımlar salonunda sohbet ederken, çocuklarımızda çocuk sokağında güzel vakit geçirebilecekler" dedi. Açıklamasına, tesisin fonksiyonları hakkında verdiği bilgilerle devam eden Başkan Toru, "Tesisimizde emeklilerimiz için ayırdığımız çınarlar salonu, hanımlarımız için ayrılmış sohbet ve eğitim salonları, çocuklarımız için kütüphane ve çalışma odası, fitness salonu ve çok amaçlı salonumuz mevcut. Bu bölgenin ihtiyaç duyabileceği donatıları buradaki tesisimizle karşılamış olduk. İnşallah önümüzdeki haftadan sonra Havzan Mahallesi'ndeki sosyal tesisimiz, fiilen hizmet vermeye başlayacak. Temmuz ayı içerisinde de sosyal tesisimizin ve çocuk sokağımızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
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Havzan’da yatırımlar açılış için gün sayıyor
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